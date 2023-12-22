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الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر بجروح بليغة في انفجار صاروخ أطلقه "حزب الله" على موقع في الجليل الأعلى

Lebanon 24
22-12-2023 | 11:23
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