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وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل شمال قطاع غزة وفي خانيونس وسنوسع عملياتنا مستقبلاً (الشرق)

Lebanon 24
22-12-2023 | 11:30
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