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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالمدفعية مصادر إطلاق صواريخ وقذائف هاون على المنارة والمطلة بالجليل الأعلى

Lebanon 24
22-12-2023 | 11:49
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