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الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد التعديل الروسي لمشروع القرار حول غزة (الحدث)

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:06
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