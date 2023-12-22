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فيتو أميركي ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية في غزة" لمسودة قرار بمجلس الأمن (الشرق)

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:13
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