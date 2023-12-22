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مندوبة الولايات المتحدة: قرار مجلس الأمن يتيح تحقيق الوحدة الإدارية بين الضفة وغزة ونأسف لامتناع البعض عن إدانة أفعال "حماس"

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:23
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