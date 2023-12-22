18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المندوب البرازيلي بالأمم المتحدة: الأزمة في غزة تختبر إنسانيتنا جميعاً (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
22-12-2023
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: على "حماس" أن توافق على هدن إضافية في غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: على "حماس" أن توافق على هدن إضافية في غزة (سكاي نيوز عربية)
22/12/2023 23:12:03
22/12/2023 23:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)
22/12/2023 23:12:03
22/12/2023 23:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق الأمم المتحدة للسكان: 45 ألف حامل و68 ألف مرضعة في غزة تواجهن خطر "فقر الدم والنزيف والموت" (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
صندوق الأمم المتحدة للسكان: 45 ألف حامل و68 ألف مرضعة في غزة تواجهن خطر "فقر الدم والنزيف والموت" (سكاي نيوز عربية)
22/12/2023 23:12:03
22/12/2023 23:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: الوضع في غزة تعدى مرحلة الانهيار (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: الوضع في غزة تعدى مرحلة الانهيار (سكاي نيوز عربية)
22/12/2023 23:12:03
22/12/2023 23:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
07:44 | 2023-12-22
22/12/2023 07:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
06:20 | 2023-12-22
22/12/2023 06:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعل صاروخٌ من لبنان بـ"مبنى إسرائيلي"!
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعل صاروخٌ من لبنان بـ"مبنى إسرائيلي"!
06:24 | 2023-12-22
22/12/2023 06:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:05 | 2023-12-22
البيت الأبيض يتهم إيران بالتورط بشكل كبير في عمليات التخطيط للهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر (الحرة)
15:56 | 2023-12-22
مصدر طبي لـ"التلفزيون العربي": 42 شهيداً خلال 24 ساعة في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة
15:38 | 2023-12-22
ارتقاء أكثر من 15 شهيداً بغارات جوية استهدفت منزلاً مأهولاً يعود لعائلة خليفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الميادين)
14:50 | 2023-12-22
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)
14:49 | 2023-12-22
المحكمة العليا الأميركية ترفض البت موقتاً في حصانة ترامب من المحاكمة بقضية اقتحام الكابيتول (العربية)
14:44 | 2023-12-22
"الخارجية" الأميركية توافق على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية بقيمة مليار دولار (رويترز)
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
22/12/2023 23:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
22/12/2023 23:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
22/12/2023 23:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24