Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: انتظرنا 70 يوماً للحصول على موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم سالم أمام حركة المساعدات (الجزيرة)

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: سنبدأ بفتح معبر كرم أبو سالم من أجل تفتيش شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2023 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لشبكة إن بي سي: إسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم لفحص وتفتيش المساعدات إلى غزة بناء على طلب أميركي (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2023 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري يصادق على إدخال مزيد من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
22/12/2023 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: فحص المساعدات المرسلة لغزة في معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
22/12/2023 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2023-12-22
15:56 | 2023-12-22
15:38 | 2023-12-22
14:50 | 2023-12-22
14:49 | 2023-12-22
14:44 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24