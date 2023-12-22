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وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب ستتواصل حتى إطلاق جميع المختطفين والقضاء على "حماس" في قطاع غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:48
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