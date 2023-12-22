Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب فلسطين: إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/12/2023 23:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: آلاف الأطفال يقتلون في غزة وإسرائيل تواصل إنكار حقوق الفلسطينيين !
lebanon 24
22/12/2023 23:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد مصاب في مخيم بطولكرم بعد منع إسرائيل سيارات الإسعاف من نقله
lebanon 24
22/12/2023 23:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دمرت أحياء بأكملها وقتلت آلاف المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2023 23:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2023-12-22
15:56 | 2023-12-22
15:38 | 2023-12-22
14:50 | 2023-12-22
14:49 | 2023-12-22
14:44 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24