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المتحدث العسكري الإسرائيلي: تم تدمير الأنفاق التي استخدمت في 7 تشرين الاول بالمتفجرات يوم أمس (الجزيرة)

Lebanon 24
22-12-2023 | 13:23
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