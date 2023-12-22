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مندوب مصر في مجلس الامن: غزة تشهد كارثة مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية (الشرق)

Lebanon 24
22-12-2023 | 13:41
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