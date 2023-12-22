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هيئة البث الإسرائيلية: مقربون من نتنياهو يفكرون في تقليص مدة الدورة الحالية للكنيست لمنع حجب الثقة عن الحكومة (الجزيرة)

Lebanon 24
22-12-2023 | 14:28
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