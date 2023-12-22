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"الخارجية" الأميركية توافق على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية بقيمة مليار دولار (رويترز)

Lebanon 24
22-12-2023 | 14:44
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