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ارتقاء أكثر من 15 شهيداً بغارات جوية استهدفت منزلاً مأهولاً يعود لعائلة خليفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:38
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