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مصدر طبي لـ"التلفزيون العربي": 42 شهيداً خلال 24 ساعة في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:56
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