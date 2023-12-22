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البيت الأبيض يتهم إيران بالتورط بشكل كبير في عمليات التخطيط للهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر (الحرة)

Lebanon 24
22-12-2023 | 16:05
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