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مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة: الآلاف قد يموتون في غزة بسبب الجوع ونقص الأدوية

Lebanon 24
22-12-2023 | 17:31
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