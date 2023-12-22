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فيضان نهر جاج في جبيل والمياه غمرت الطريق في حي الفرطوش

Lebanon 24
22-12-2023 | 17:40
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تحذير عاجل لسالكي هذا الطريق
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