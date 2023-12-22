Advertisement

أخبار عاجلة

عناصر من الدفاع المدني عملت على سحب عدد من السيارات بين نهر الكلب وذوق مكايل وزوق مصبح والصفرا كسروان

Lebanon 24
22-12-2023 | 17:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: عناصرنا تبحث عن ثلاثة مواطنين فُقد الاتصال بهم من ساعات الصباح الاولى في جرود صنين
lebanon 24
23/12/2023 03:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تبرك المياه في العقيبة والصفرا... الدفاع المدني أنقذ مواطنين وسحب سيارات (صور)
lebanon 24
23/12/2023 03:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة يعلن إصابة عدد من عناصره من بينهم المتحدث الرسمي في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر بمدينة غزة
lebanon 24
23/12/2023 03:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني سحب 3 سيارات عالقة في لحفد - جبيل
lebanon 24
23/12/2023 03:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:58 | 2023-12-22
19:56 | 2023-12-22
19:22 | 2023-12-22
19:20 | 2023-12-22
19:17 | 2023-12-22
19:09 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24