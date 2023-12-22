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وزارة الدفاع التركية: مقتل 6 عسكريين في اشتباكات مع تنظيم "بي كي كي" في شمال العراق

Lebanon 24
22-12-2023 | 18:45
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