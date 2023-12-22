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فصل التيار الكهربائي عن مخيم جنين بالكامل بالتزامن مع اقتحامه من قوات الاحتلال

Lebanon 24
22-12-2023 | 18:58
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