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جثث الشهداء تُركت في شوارع تل الزعتر بعد منع قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف من التحرّك

Lebanon 24
22-12-2023 | 19:17
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