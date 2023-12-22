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"نيويورك تايمز" عن محللين إسرائيليين: نتوقّع استمرار القتال في غزّة لسنوات وبدأنا ندرك أن القضاء على حماس على المدى القصير هدف غير واقعي

Lebanon 24
22-12-2023 | 19:20
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