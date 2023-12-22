19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قطع مختلف الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك - الكرنتينا وتحويل السير الى الأوتوستراد الرئيسي بسبب تجمّع الوحول والمياه (التحكم المروري)
Lebanon 24
22-12-2023
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكرنتينا (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكرنتينا (التحكم المروري)
23/12/2023 10:41:29
23/12/2023 10:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جريحان نتيجة تصادم بين عدد من المركبات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
جريحان نتيجة تصادم بين عدد من المركبات على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
23/12/2023 10:41:29
23/12/2023 10:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا - الارز وكفرذبيان وحدث بعلبك (التحكم المروري)
Lebanon 24
الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا - الارز وكفرذبيان وحدث بعلبك (التحكم المروري)
23/12/2023 10:41:29
23/12/2023 10:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع للمياه على اوتوستراد شكا المسلك الشرقي قرب محطة محروقات فنيانوس وفرق الاشغال بالمحلة للمعالجة (التحكم المروري)
Lebanon 24
تجمع للمياه على اوتوستراد شكا المسلك الشرقي قرب محطة محروقات فنيانوس وفرق الاشغال بالمحلة للمعالجة (التحكم المروري)
23/12/2023 10:41:29
23/12/2023 10:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
07:44 | 2023-12-22
22/12/2023 07:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
06:20 | 2023-12-22
22/12/2023 06:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:38 | 2023-12-23
تجمع للمياه على اوتوستراد شكا المسلك الشرقي قرب محطة محروقات فنيانوس وفرق الاشغال بالمحلة للمعالجة (التحكم المروري)
03:26 | 2023-12-23
المرشد الإيراني: الولايات المتحدة تشارك في جريمة إسرائيل بإلقاء القنابل على النساء والأطفال والمدنيين العزل
03:21 | 2023-12-23
"لبنان 24": إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه شمال اسرائيل
03:17 | 2023-12-23
البطريرك الراعي: لقد رحّب الرأي العام بالتمديد لقائد الجيش فكمّ بالأحرى بانتخاب رئيس
03:15 | 2023-12-23
البطريرك الراعي: نحمل في صلاتنا أهلنا في الجنوب الذين يعانون من حرب فُرضت عليهم ولا أحد يريدها
03:15 | 2023-12-23
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: هجوم بمسيرة على سفينة على بعد حوالي 200 ميل بحري جنوب غربي الهند
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 10:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 10:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 10:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24