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ارتفاع منسوب المياه على اوتوستراد شكا المسلك الشرقي ما ادى الى قطع الطريق بالكامل بإتجاه طرابلس

Lebanon 24
23-12-2023 | 00:55
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