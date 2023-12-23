Advertisement

أخبار عاجلة

مالي تستدعي سفيرها من الجزائر بعد تصاعد التوتر واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية

Lebanon 24
23-12-2023 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التوتر يتصاعد جنوباً.. غارات اسرائيلية مكثفة والحزب يستهدف تجمعًا لجنود العدو
lebanon 24
23/12/2023 10:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإسرائيلية تستدعي مجددَا السفير الإسباني احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني الأخيرة وتستدعي سفيرها في مدريد للتشاور (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/12/2023 10:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
التوتر في الضفة يتصاعد.. استشهاد 6 فلسطينيين والقوات الاسرائيلية تجرف عدة شوارع
lebanon 24
23/12/2023 10:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية بغزة: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2023 10:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:38 | 2023-12-23
03:26 | 2023-12-23
03:21 | 2023-12-23
03:17 | 2023-12-23
03:15 | 2023-12-23
03:15 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24