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البطريرك الراعي في رسالة الميلاد: ندين الحرب الإبادية الوحشية على غزّة ونناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن إيقاف هذه الحرب رحمةً بالمدنيين الأبرياء
Lebanon 24
23-12-2023
|
02:56
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