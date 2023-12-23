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المرشد الإيراني: الولايات المتحدة تشارك في جريمة إسرائيل بإلقاء القنابل على النساء والأطفال والمدنيين العزل

Lebanon 24
23-12-2023 | 03:26
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