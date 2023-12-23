Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: نشوب حريق بناقلة تابعة لإسرائيل تحمل على متنها مواد كيمائية قبالة سواحل الهند جراء هجوم بمسيرة ولا إصابات (الجزيرة)

Lebanon 24
23-12-2023 | 05:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم على السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل الهند تم بطائرة مسيّرة أطلقت من إيران (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2023 15:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة زيم الإسرائيلية تقول إنه لا علاقة لها بالسفينة المستهدفة قبالة سواحل الهند (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2023 15:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 14 الإسرائيلية: 3 إصابات جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت تل أبيب
lebanon 24
23/12/2023 15:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مسلحو "حماس" المشاركون بهجوم 7 تشرين الاول كانت لديهم خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش لاختطافهم (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2023 15:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2023-12-23
08:32 | 2023-12-23
08:22 | 2023-12-23
08:21 | 2023-12-23
08:19 | 2023-12-23
08:12 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24