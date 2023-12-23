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وكالة تسنيم: الرئيسان المصري والإيراني يتفقان على اتخاذ خطوات ملموسة للتسوية النهائية لقضايا البلدين (الشرق)

Lebanon 24
23-12-2023 | 06:01
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