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هيئة البث الإسرائيلية تؤكد أن المسيّرة التي هاجمت السفينة قرب الهند انطلقت من إيران (العربية)

Lebanon 24
23-12-2023 | 07:02
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