Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": العدوّ يستهدف أطراف بلدة الجبين بالقذائف المدفعية

Lebanon 24
23-12-2023 | 07:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيليّ يستهدف منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب بالقذائف المدفعية
lebanon 24
23/12/2023 17:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي يستهدف بالقذائف حوشين وخلة الخشب والاطراف الغربية لبلدة ‫ميس الجبل‬
lebanon 24
23/12/2023 17:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف منطقة كركزان ومحيط مستعمرة المنارة شمال بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ بالقذائف الفسفورية ويطلق القذائف المدفعية باتجاه منطقة رأس الظهر غرب البلدة
lebanon 24
23/12/2023 17:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الناقورة
lebanon 24
23/12/2023 17:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:43 | 2023-12-23
10:37 | 2023-12-23
10:31 | 2023-12-23
10:26 | 2023-12-23
10:18 | 2023-12-23
09:28 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24