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الأردن وقطر يحذران من أن الأجندات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تريد تفجير الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفتح جبهة مع لبنان لإطالة مدة بقائها في الحكومة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
23-12-2023
|
08:21
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