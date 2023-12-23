الأردن وقطر يحذران من أن الأجندات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تريد تفجير الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفتح جبهة مع لبنان لإطالة مدة بقائها في الحكومة (سكاي نيوز عربية)

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