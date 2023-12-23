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قائد القيادة الشمالية الأميركية: بالون التجسس الصيني في شباط أظهر افتقارنا القدرات اللازمة بمجال الرادار فوق الأرض (الشرق)

Lebanon 24
23-12-2023 | 08:22
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