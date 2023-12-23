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وسائل إعلام إسرائيلية: دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر الجزيرة)

Lebanon 24
23-12-2023 | 08:32
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