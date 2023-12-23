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رئيس الحكومة يتفقد اعمال فتح الطرق التي اقفلتها السيول والاتربة لا سيما في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:00
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