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حزب الله: استهدفنا تجمعا لمشاة العدو في منطقتي تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:18
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