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القسام: استدرجنا 5 جنود إسرائيليين من وحدة يهلوم إلى نفق شرق خان يونس وفجرناه بعد دخولهم وقضينا عليهم من نقطة صفر (الجزيرة)

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:28
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