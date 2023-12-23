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مكتب نتنياهو: لا صحة لتقرير وول ستريت جورنال عن الرغبة في توجيه ضربة استباقية لحزب الله
Lebanon 24
23-12-2023
|
12:36
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