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تايمز أوف إسرائيل: غالانت وغانتس كانا يريدان توجيه ضربة لحزب الله ونتنياهو ألغى ذلك

Lebanon 24
23-12-2023 | 12:37
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