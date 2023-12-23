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وسائل إعلام عراقية: فرق الدفاع المدني تسيطر على 90% من حريق مصفاة الكوير النفطية بأربيل (العربية)
Lebanon 24
23-12-2023
|
16:58
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