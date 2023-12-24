Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الإسرائيلية تنسحب من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بعد اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-12-2023 | 02:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تقصف منزلا في الجهة الشرقية من مدينة جنين بصواريخ إنيرجا وسط استمرار الاقتحام والاشتباكات المسلحة (الحرة)
lebanon 24
24/12/2023 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري اردني لـ "سكاي نيوز عربية": الاشتباكات مازالت مستمرة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للأردن
lebanon 24
24/12/2023 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 محتجزين بنيران القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية بغزة عن طريق الخطأ (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/12/2023 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي اشتباكات متقطعة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 12:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:16 | 2023-12-24
05:15 | 2023-12-24
05:14 | 2023-12-24
05:11 | 2023-12-24
05:05 | 2023-12-24
04:54 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24