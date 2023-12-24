Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم 200 موقع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
24-12-2023 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيش العدو الإسرائيلي يقول إنه هاجم 250 هدفا تابعا لحماس في قطاع غزة خلال 24 ساعة (العربية)
lebanon 24
24/12/2023 12:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 40 جندياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
24/12/2023 12:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا نحو 230 موقعا لحماس في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
lebanon 24
24/12/2023 12:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 12:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:16 | 2023-12-24
05:15 | 2023-12-24
05:14 | 2023-12-24
05:11 | 2023-12-24
05:05 | 2023-12-24
04:54 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24