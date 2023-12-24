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مصدر طبي فلسطيني: 19 شهيدا في خان يونس جنوبي قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي منذ مساء أمس

Lebanon 24
24-12-2023 | 02:49
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