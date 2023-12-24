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الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان بلدة ليمان الحدودية في الجليل الغربي إخلاءها فورا (الجزيرة)
Lebanon 24
24-12-2023
|
04:21
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