"معاريف" عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي: من غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين إلى جميع أنواع المباني دون أن نقصفها مسبقا (الجزيرة)

Lebanon 24