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وقفة أمام السفارة الأميركية في تونس تضامناً مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان على غزة (الميادين)

Lebanon 24
24-12-2023 | 05:46
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