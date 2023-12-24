Advertisement

أخبار عاجلة

"معاريف" عن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير غولان: لا مفر من التوصل لاتفاق مع "حماس" وليس مع أي فاعل آخر

Lebanon 24
24-12-2023 | 05:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة "هآرتس": انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية يمنع التوصل لاتفاق تبادل مع حماس
lebanon 24
24/12/2023 15:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يوثق... الجيش الإسرائيلي يفجر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"
lebanon 24
24/12/2023 15:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المحتجزة الإسرائيلية سحر كالديرون لـ"نيويورك تايمز": خلال إحتجازي قلت لنفسي سأموت بصواريخ إسرائيل وليس "حماس"
lebanon 24
24/12/2023 15:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: توقعات إسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع "حماس" بشأن الرهائن الشهر المقبل (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 15:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:20 | 2023-12-24
08:18 | 2023-12-24
08:17 | 2023-12-24
08:16 | 2023-12-24
08:14 | 2023-12-24
08:03 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24