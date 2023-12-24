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مسيرة لشبان من بلدات غلاف غزة تنطلق اليوم من تل أبيب باتجاه القدس للمطالبة بتحرير المحتجزين وتنتهي مساء الخميس بمظاهرة مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 06:16
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